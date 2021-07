L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha rilasciato un'intervista a Radio Bruno dopo la fine della sua seconda, travagliata esperienza viola:



I fiorentini hanno una generosità che non ho mai riscontrato in nessuno, i mesi di quest'anno non hanno scalfito niente. Ero troppo coinvolto, come quando un chirurgo riceve in sala operatoria una familiare. Ho avuto troppe aspettative su me stesso, i fiorentini sono ancora più affettivi con me, hanno apprezzato questo mio atto di responsabilità. Non sono riuscito per troppo amore ad avere quel 20-30% di distacco che sarebbe servito. Questa storia d'amore continuerà fino a quando potrò respirerò. Italiano ha sempre avuto grandi idee ed equilibrio anche da calciatore. Mi auguro che possa incidere sulle scelte e che nasca un rapporto duraturo, è un ragazzo che ha qualità.