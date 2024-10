Violamania: Palladino ora non ha più solo 11 giocatori. La crescita della Fiorentina è impressionante

Sarebbe davvero bello se qualcuno avesse ripreso in un video quello che è successo nello spogliatoio della Fiorentina nell'intervallo della gara con la Lazio, con i viola sotto per una rete a zero. Perché è al limite dell'inspiegabile come una squadra quasi mai in grado di rendersi pericolosa in avanti o di compattarsi dietroLa Fiorentina vinse quella partita e lo ha stesso ha fatto con quattro dei cinque impegni successivi. Mica male.- Quel che però è stato evidente fin da subito è stato il cambio di atteggiamento da parte di tutti gli interpreti in campo, evidentemente sempre più a loro agio nel mettere in atto i dettami del tecnico. Ma è chiaro che, molto banalmente, durante quell'intervallo è nata una squadra che oggi dimostra consapevolezza di sé stessa. E anche contro il San Gallo, avversario certamente non irresistibile, la Fiorentina

- E Torniamo a Fiorentina-TNS, prima gara del girone di Conference League. I viola hanno sfidato una rosa che, complessivamente, vale quanto un anno di stipendio di Martinez Quarta, più o meno. Eppure, con una formazione imbottita di riserve, la Fiorentina non è riuscita a scardinare la difesa gallese fino all'ingresso, nella ripresa, dei titolarissimi. Un copione che sembrava lo stesso anche nella serata di ieri. E invece Biraghi e soci sono riusciti a ribaltare e a portare a casa con merito una vittoria

Bene Sottil, benissimo Ikoné, Biraghi ha ancora tanto da dire, Quarta si conferma uno dei difensori più pericolosi in assoluto quando c'è da salire. Insomma, la Fiorentina B funziona e, in generale,, un concetto ribadito dallo stesso palladino anche quando così non sembrava. E i viola adesso si preparano a sfidare la Roma nelle migliori condizioni possibili.