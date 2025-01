Getty Images

Manca una settimana alla fine del mercato di gennaio e la Fiorentina deve ancora sistemare qualcosa dopo gli arrivi di Nicolas Valentini e di Michael Folorunsho. E nelle prossime ore potrebbero essere attesi movimenti in difesa conche si avvicina sempre di più ad essere un giocatore della Fiorentina.- "", aveva dichiarato a proposito di lui l'ad del Monza Adriano Galliani. Secondo il Corriere dello Sport l'ex Arsenal è molto vicino a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. per il quotidiano, quella di domani potrebbe essere la giornata della fumata bianca definitiva che regalerebbe a Palladino un difensore che proprio a Monza è stato uno dei suoi pupilli

- Lo spagnolo non è stato convocato per la sfida del Monza contro il Genoa e il ragazzo ha dato disponibilità totale a trasferirsi immediatamente a Firenze. Il Monza vorrebbe monetizzare più possibile nonostante la scadenza a giugno e chiede circa tre milioni di euro. I due club dovrebbero accordarsi pe runa cifra leggermente inferiore e senza contropartite tecniche. Marì, si legge, dovrebbe essere a disposizione di Palladino in settimana.