Fiorentina, si avvicina Pablo Marì. Ma cambia la formula col Monza

un' ora fa



Si accende ancora il mercato dei difensori in casa Fiorentina dopo l'addio di Michael Kayode direzione Brentford e le voci che stanno riguardando Marin Pongracic, corteggiato dal Napoli. Secondo quanto raccontano i colleghi di Sky, infatti, i viola avrebbero mosso in avanti passi importanti per Pablo Marì, calciatore cercato da inizio mese.



Quest'oggi, spiega l'emittente, sono andati in scena contatti fra le parti che avrebbero fatto avanzare la trattativa con nuovi aggiornamenti. Perché nelle ultime settimane era stata ventilata la possibilità che i viola potessero riconoscere una contropartita alla società brianzola, coi nomi di Moreno e Valentini in pole per questa possibilità. Tuttavia, quest'ipotesi appare oggi più lontana dato che proprio Valentini avrebbe rifiutato di trasferirsi in Brianza.