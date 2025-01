Getty Images

Fiorentina, maxi offerta del Napoli per Comuzzo. No dei viola, ma Manna ci riprova: il punto

35 minuti fa

2

In questa stagione si è imposto come uno dei giovani più interessanti di tutto il panorama europeo dopo un anno passato in prima squadra, seppur in sordina. Oggi Pietro Comuzzo è titolare inamovibile della Fiorentina in una stagione che gli ha fatto guadagnare anche la maglia della nazionale maggiore. Davvero niente male per un classe 2005 come lui. Ed era inevitabile che su di lui si accendessero anche alcune sirene di mercato.



Stando a quanto riportano i colleghi di Sky, il Napoli è fortemente interessato al ragazzo, individuato come il futuro della difesa azzurra. Proprio per questo Manna avrebbe già fatto recapitare una maxi offerta da 20 milioni di euro sul tavolo di Pradè per Comuzzo. Un'offerta immediatamente rispedita al mittente: la Fiorentina non vuole assolutamente cederlo in questa sessione di mercato. Il Napoli però non demorde e certamente tornerà all'assalto in estate.