Getty Images

La non convocazione nella partita contro il Torino era evidentemente ben più di un indizio. Adesso sembra ad un passo la cessione diin direzione Premier League. Il classe 2004 è infatti ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Brentford dopo una stagione e mezzo nella prima squadra della Fiorentina.- A riferirlo è Fabrizio Romano, che spiega come il terzino di Borgomanero abbia accettato la corte della squadra inglese, che già aveva provato a portarlo in Inghilterra la scorsa estate e che, come vi avevamo anticipato, non ha mai interrotto il pressing su di lui. Kayode dovrebbe lasciare la Fiorentina in. Non si conoscono ancora le cifre esatte dell'operazione, la il club viola ha sempre valutato il suo gioiellino intorno ai 20 milioni di euro.

- Kayode lascia dunque la Fiorentina dopo 49 presenze, 1 gol e 5 assist. Lanciato a sorpresa lo scorso anno da Vincenzo Italiano, l. Motivo che ha spinto tecnico e società a cederlo nel corso di questa sessione di mercato.