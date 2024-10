Fiorentina-The New Saints: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Getty Images

. Il fischio d’inizio di Fiorentina-The New Saints è fissato per le ore 21:00 di giovedì 3 ottobre 2024. I viola di Palladino vogliono trovare subito i 3 punti dopo un inizio di stagione molto difficile.– Fiorentina-The New Saints, calcio d'inizio alle ore 21:00 di giovedì 3 ottobre allo stadio Franchi di Firenze sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app SkyGo e Now.

Palladino recupera tutti gli effettivi in vista della sfida anche coi rientri di Mandragora e Pongracic. Tuttavia, i viola dovranno fare a meno degli squalificati Comuzzo, Ranieri e Quarta. Possibile impiego del giovane Moreno.Terracciano; Moreno, Pongracic, Biraghi; Kayode, Adli, Richardson, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran. All. Palladino

: Roberts, Daniels, Davies, Bodenham, Redmond; Smith, Williams, Holden; Williams, Oteh, Bradley. All. Harrison