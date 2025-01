Fiorentina, trasferta vietata ai tifosi per la gara col Monza. Il motivo

un' ora fa

Arriva l'ufficialità da parte della prefettura per quanto riguarda il match fra Monza e Fiorentina previsto per lunedì prossimo alle 20:45 allo U Power Stadium. AI tifosi della Fiorentina verrà vietata la trasferta in Brianza e nessun residente a Firenze e provincia potrà acquistare tagliandi per la partita in questione. La decisione arriva per effetto del Decreto Prefettizio n. 618 e riguarderà tutti i settori dell'impianto, nono soltanto quello preposto agli ospiti.



I MOTIVI - La decisione arriva dopo i fatti di Juventus-Fiorentina. Nella gara dell'Allianz Stadium, infatti, Dusan Vlahovic aveva lamentato l'intonazione di alcuni cori razzisti nei suoi confronti direttamente dal settore ospiti. L'episodio aveva portato anche l'arbitro Mariani a sospendere per qualche minuto la partita. Da qui la decisione della Prefettura che è diventata ufficiale proprio quest'oggi.