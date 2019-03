Un gol nell’ultima partita con Tudor sulla panchina dell’Udinese della scorsa stagione (decisivo, nell’1-0 contro il Bologna), un assist nella prima del nuovo corso dell’allenatore croato sulla panchina dei friulani. Ieri infatti Seko Fofana ha messo lo zampino nel primo gol dell’Udinese nel match contro il Genoa, servendo a Stefano Okaka un assist al bacio per la rete dell’1-0. Percussione sulla destra, palla rasoterra per il gol dell’attaccante bianconero. Il marchio di fabbrica di Fofana, l’inserimento in area per provare poi ad arrivare al tiro o servire un compagno di squadra meglio posizionato. Fofana ha brillato da mezzala destra nel 4-3-3 dei friulani, in quello che poi è il ruolo in cui ha sempre reso maggiormente. Una prestazione positiva, ma ora Fofana vuole trovare la continuità che è mancata in questa stagione (2 gol e 3 assist in 27 partite sin qui). OSSERVATO SPECIALE - C’è l’esame Milan ora per Fofana, da tempo nei radar della società rossonera. Il classe 1995 è tra i giocatori monitorati attentamente da Leonardo e i suoi uomini mercato in vista della prossima stagione. Arrivato per 3,5 milioni di euro dal Manchester City nell’estate del 2016, Fofana si è subito imposto in bianconero, fino al lungo stop per infortunio. È tornato nella scorsa stagione, ma solo a sprazzi ha fatto rivedere le qualità che avevano impressionato le big italiane e straniere. Seguito attentamente anche dal Napoli, Fofana è considerato una sorta di alter ego di Kessie. Il Milan osserva, la sfida contro l’Udinese in programma martedì alle 19.00 a San Siro è un banco di prova importante per il centrocampista ivoriano, valutato circa 20 milioni di euro dal club friulano. Dopo l’ottima partita contro il Genoa, Fofana vuole stupire anche al Meazza, dove ci sarà Leonardo a osservarlo in prima persona. Al momento non è una priorità di mercato dei rossoneri, ma Fofana vuole provare a stregare il Milan...