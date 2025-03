Follia Fonseca, rosso diretto e testa a testa con l'arbitro: rischia sette mesi di stop, cosa è successo in Lione-Brest

AFP via Getty Images

La tensione in Ligue 1 per quanto riguarda gli arbitri è palpabile e non accenna a calarsi.Nelle ultime settimane le polemiche e le accuse verso i fischietti in Francia si sono susseguite e si sono fatte sempre più intense. Clamoroso in questo senso è stato il caso del, dalle durissime parole del presidente(squalificato per 15 giornate) a quelle non più delicate del tecnicoA Lione è accaduto qualcosa di diverso, si è quasi arrivati al confronto fisico tra l'ex allenatore del Milan e l'arbitro di OL-Brest, match valido per la 24esima giornata di campionato.

- Tutto è accaduto nel finale della partita. Il Brest era passato in vantaggio la 15' con un rigore dei, ma la doppietta ditra primo e secondo tempo aveva ribaltato il risultato e portato i padroni di casa in vantaggio.Tutto ok, fino al 94'. L'arbitro della partita, il 43enne, viene richiamato dal VAR per un, visto anche in Italia con la maglia della Roma. Una chiamata, questa, che ha mandato su tutte le furie Fonseca.

- Il tecnico del Lione, ex Milan e Roma, si è diretto all'indirizzo di Millot per protestare e, che era già stato ammonito nel primo tempo per proteste. Fonseca, a quel punto, ha perso il controllo ed. Il tecnico dell'OL, poi, è stato portato via da Corentin Tolisso e da alcuni addetti alla sicurezza.

- Ironicamente poi, dopo aver rivisto l'azione al VAR, Millot- Al termine della partita Fonseca è intervenuto a DAZN per scusarsi dell'accaduto: ". La partita è stata molto dura. Giocare contro il Brest è sempre difficile, sono una squadra fisica e hanno difeso molto. Sono punti molto importanti"., direttore generale dell'OL, ha parlato così a fine partita: "Fonseca? stato lui a insistere per venire a chiedere scusa e penso che questo sia importante. Ha spiegato che si è trattato di un brutto gesto dovuto all'impeto del momento; conosciamo il contesto attuale e cosa sta succedendo a proposito degli arbitri e volevamo subito calmare gli animi. Non è questa l'immagine dell'OL, non sono orgoglioso di quello che ha fatto il mister ma sono orgoglioso della sua reazione, di questa calma. Ancora una volta, chiediamo scusa all'arbitro".

- Le scuse difficilmente basteranno a evitare una stangata. Per Fonseca ora, si attendono le decisioni della commissione disciplinare chiamata a decidere sull'accaduto al Parc Olympique Lyonnais. Secondo quanto riferito da RMC Sport infatti, l'allenatore del Lioneper il comportamento intimidatorio tenuto.Nel regolamento si legge: "Sono intimidatorie tutte le parole, i gesti e/o gli atteggiamenti che possono incutere timore. Sono minacciose tutte le parole, i gesti e/o gli atteggiamenti che esprimono l'idea di ledere l'integrità fisica di una persona. Ogni minaccia di morte costituisce una circostanza aggravante di cui si deve tenere conto nella determinazione dell'entità della pena". Su quest'ultimo punto, riporta il portale francese, la LFP dovrà valutare cosa annoterà il direttore di gara nel proprio rapporto.

- Nel corso della stagione in Ligue 1 sono arrivate altre squalifiche proteste e alterchi con gli arbitri: 15 giornate al presidente del Marsiglia Pablo Longoria (l'equivalente di sei mesi di sospensione) per aver attaccato l'onestà degli arbitri e aver parlato di "corruzione"; tre giornate a Franck Haise, allenatore del Nizza, per insulti all'arbitro dopo l'eliminazione in Coppa di Francia; tre giornate a Eric Roy del Tolosa per uno scontro con quarto uomo e arbitro; una partita più due con la condizionale per Didier Digard del Le Havre per aver contestato la direzione di gara contro il Reims.

