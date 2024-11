Forlan debutta nell'ATP di tennis: com'è andato l'esordio

Getty Images

Dal calcio al tennis, dal pallone alla pallina. Nuova vita per. L'ex attaccante uruguaiano ha debuttato nell'ATP Challenger Tour in Uruguay che terminerà domenica 17 novembre. A esordito a Montevideo, a casa sua. In un doppio maschile insieme all'argentino Federico Coria, numero 101 del ranking ATP. Com'è andata? I due sudamericani hanno perso 6-1, 6-2 contro i boliviani Arias e Zeballos in meno di 50 minuti, uscendo così dal torneo.- Poco male per Forlan, che nella conferenza stampa post partita si è presentato col sorriso: "Mi sono divertito molto, anche se sapevo che sarebbe stata una partita complicata. Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti a riempire lo stadio. Sarei già dovuto venire a giocare nel 2018, ma non ero pronto per poter competere a questi livelli".; prima di entrare nel circuito ATP aveva già partecipato a tornei nel circuito minore ITF Men's Circuit.

- In estate Forlan ha giocato due tornei della categoria over 45: l'uruguaiano è arrivato ai quarti fi finale di un MT1000 in Perù, a Lima, e ha perso la finale di un MT400 in Paraguay., si sta allenando con l'ex capitano di Coppa Davis Enrique Perez Cassarino che ha raccontato: "Gioca tutti i giorni al circolo, e viene ad allenarsi con me tre volte a settimana".- Forlan ha lasciato il calcio nel 2019 dopo una carriera ad alti livelli che l'ha portato anche in Italia, in una delle peggiori stagioni dell'Inter negli ultimi anni:. Decisamente meglio è andata al Villarreal e all'Atletico Madrid, prima ancora aveva fatto due stagioni e mezza nel Manchester United. Considerato uno dei giocatori uruguaiani più forti di sempre, nel 2012 il Guardian l'aveva inserito tra i 100 migliori giocati in attività.