Francia, Deschamps: "Spenti dopo buon inizio, Italia con il blocco basso. Critiche? Ho più vinto che perso"

Lacade al Parco dei Principi contro l'Italia nella prima giornata della fase a gironi di UEFA Nations League, 3-1 per gli Azzurri diAl termine della partita, il commissario tecnico dei Bleusè intervenuto alla Rai: "Abbiamo iniziato benissimo, facendo il gol e mettendo una buona pressione sull’Italia. Già nella seconda parte nel primo tempo a livello fisico è stato più difficile, abbiamo commesso errori che hanno permesso all’Italia di pareggiare. Dopo volendo fare questa pressione ci siamo aperti e l’Italia ci ha fatto male. L’Italia si sa difendere bene e, con lo spazio che abbiamo lasciato, ci ha fatto male".

- "Sono abituato, anche se ho più vinto che perso. In una partita in caso sapevo la condizione non al massimo dei giocatori di qualità, ma ho una squadra giovane. Due hanno iniziato, Olise e Kone. Ci sono passaggi obbligati per crescere, io sono sempre stato lucido su quello che si fa e purtroppo l’Italia a livello fisico e d’intensità ha fatto più di noi. Mi dà fastidio aver fatto questi 20 minuti, poi la luce si è un po’ spenta".- Deschamps poi è intervenuto in conferenza stampa e si è soffermato con le differenze viste rispetto a Euro 2024: "Oggi c'erano quattro giocatori offensivi che hanno fatto ottime cose, anche se non in tutta la partita. Poi è una questione di equilibrio-squilibrio: la squadra è giovane e alcuni oggi hanno fatto il proprio debutto. So che non mettendo in campo la squadra titolare mi sono preso qualche rischio e questo ha leso alla prestazione complessiva. Tra tre giorni avremo avversari altrettanto forti, forse anche di più. Oggi ho avuto la conferma che non possono mantenere gli sforzi costanti in tutta la partita".

- "Ma la difesa è cambiata, l'ho già detto. E' arrivato il momento di dare tempo di gioco al maggior numero di giocatori possibili e stasera di fronte ad avversari di alto livello l'abbiamo pagato caro. Nella prossima gara non cambierà la visione delle cose, è il momento di farlo. Cosa non ha funzionato? Non è solo la difesa, è anche il posizionamento di alcuni... L'Italia ha utilizzato bene le fasce e questo ci ha creato alcune difficoltà. Non possiamo considerare solo i quattro difensori e il portiere, c'è anche ciò che succede davanti a loro che porta solidità. Stasera ci siamo ritrovati con più spazio e meno compattezza".

- "Non è mai facile iniziare. Secondo me ha fatto belle cose con la palla, soprattutto nei primi 20 minuti. Ha un forte potenziale, ci fornirà soluzioni supplementari in futuro".- "Perché aveva un blocco basso e quella è una delle sue qualità. Li abbiamo messi nella loro zona di comfort mentre i nostri sforzi sono stati sempre più discontinui".