Inter, quando Calhanoglu e Inzaghi sconteranno la squalifica

Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi hanno patteggiato una giornata di squalifica con la Procura della Figc nell'ambito delle indagini sportive che sono scaturite dall'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano denominata "Doppia Curva" e che ha fatto luce sulle Curve di Inter e Milan.nel prossimo turno di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare il Verona.

- Il centrocampista turco quindi non sarà a disposizione per la partita contro i gialloblù in programma sabato 3 maggio alle 20.45.. Inzaghi - in panchina ci sarà il vice Farris - quindi perde uno di quei giocatori ai quali non rinuncerebbe mai se potesse, da capire chi prenderà il suo posto: il sostituto naturale, sulla carta, è Kristjan Asllani che in questa stagione da titolare in campionato ha giocato sette volte; nel corso della stagione nel ruolo di regista è stato schierato anche Piotr Zielinski, che potrebbe diventare una soluzione anche per la gara col Verona.

- L'inchiesta "Doppia Curva" della Procura della Repubblica di Milano che. La Procura della Figc, coordinata dal Procuratore Giuseppe Chiné aveva infatti chiesto e ottenuto gli atti dell'indagine per valutare eventuali ripercussioni in ambito della giustizia sportiva che, in queste ore, stanno avendo i primi riscontri.