Intervistato a La Nuova Sardegna, l'ex difensore, Salvatore Fresi, ha espresso la propria opinione in merito alla sfida di domenica sera tra Cagliari e Inter.



"E' una gara complicata per entrambe le squadre perché se è vero che l’organico dei nerazzurri è nettamente superiore, occorre anche sottolineare che dover vincere una partita a tutti i costi, non semplifica certo la situazione. I i rossoblù hanno qualche vantaggio: intanto il fattore campo, con un pubblico che sarà per la stragrande maggioranza a favore del Cagliari. Poi aggiungiamoci il gran caldo e, ancora, la stanchezza accumulata dall’Inter nella finale di Coppa Italia contro la Juventus protrattasi sino ai tempi supplementari. E, infine, scatterà sicuramente un senso di appagamento in alcuni giocatori nerazzurri, una cosa anche inconscia”.