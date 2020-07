Sebastien Frey, ex portiere dell'Inter, parla a FcInter1908 di Samir Handanovic, portiere nerazzurro: "Sicuramente non ha più 20 anni, per cui è giusto che l’Inter cominci a capire chi possa sostituire un grande portiere come è stato, e come è tutt’ora, Samir. Ha commesso un errore contro il Torino, ma è ancora in grado di essere importante per questa squadra. Mi sembra esagerato metterlo in discussione adesso. Non durerà 50 anni, magari andrà sostituito l’anno prossimo o tra due anni, ma in questo momento rimane il capitano della squadra e almeno fino al termine della stagione farà il suo dovere”.