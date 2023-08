Amichevole:



Frosinone-Cosenza 3-3



GOL: 2’ pt Harruoi (F), 20’ pt Borrelli (F), 24’ pt Tutino (C), 20’ st Zilli (C), 28’ st Baez (F), 37’ st Voca (C).



FROSINONE (4-3-3): Turati (44’ st Palmisani); Oyono, Monterisi (29’ st Szyminski), Romagnoli, Marchizza (44’ st Klitten); Gelli (29’ st Bidaoui), Mazzitelli (33’ st Kujabi), Harroui (44’ pt Brescianini); Baez (33’ st Selvini), Borrelli (19’ st Cuni), Kvernadze (19’ st Garritano).

A disposizione: Pahic, Macej.

Allenatore: Di Francesco.



COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino (24’ st Rispoli), Meroni, Venturi (1’ st Cimino), D’Orazio (29’ st Rigione); Calò (33’ st Maresca), Zuccon; Tutino (19’ st Voca), D’Urso (38’ st Finotto), Arioli (8’ st Zilli); Mazzocchi.

A disposizione: Lai, Marson, Occhiuto, Maresca, Cubretovic.

Allenatore: Caserta.



Ammoniti: 37’ pt Calò (C), 42’ st Arioli (C).