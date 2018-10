Doppia seduta alla “Città dello Sport” per il Frosinone, che ha svolto un lavoro aerobico, delle esercitazioni tecniche ed alcune partitelle a tema. Terapie per Ardaiz, Hallfredsson e Perica, differenziato per Krajnc. Hanno lavorato parte anche Molinaro e Maiello entrambi alle prese con un affaticamento muscolare. Domani alle 16:00 è in programma una nuova seduta di allenamento.