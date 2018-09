La Sampdoria continua a volare e dopo il 3-0 al Napoli centra un'altra vittoria pesante, questa volta in trasferta: 5-0 sul campo del Frosinone, che crolla tra le mura amiche del Benito Stirpe. Blucerchiati ispirati ancora una volta da Fabio Quagliarella: l'esperto attaccante prima sblocca il match appoggiando da due passi sull'assist di Barreto, poi regala a Caprari la palla del 2-0. Il Frosinone è tutto nella traversa colpita da Salamon sullo 0-1, poi la squadra di Giampaolo dilaga: Defrel realizza la doppietta personale, intervallata dal rigore di Kownacki. La Sampdoria festeggia al meglio la 700esima vittoria in Serie A e sale a quota sei punti, ma a strappare applausi è anche la reazione del pubblico dello Stirpe: cori di incitamento e sostegno dai tifosi al Frosinone a fine partita nonostante la pesante sconfitta e il non aver ancora realizzato un solo gol nelle prime giornate, attaccamento per lottare assieme per la salvezza.