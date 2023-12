Joao Pahlinha, andato vicinissimo al passaggio al Bayern Monaco in estate, ha parlato a Dazn, con riferimento proprio all'affare saltato in extremis e alla possibilità di lasciare il Fulham nella prossima finestra di mercato. Queste le sue parole:



“Non mi sta distraendo, sono tranquillo. Non sto pensando molto a quello che verrà dopo. È un mese importante per il Fulham e anche per me. Qualunque cosa debba accadere a gennaio, accadrà”.