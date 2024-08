Fullkrug ha aspettato il Milan sino all'ultimo: West Ham in pole, Moncada accelera per Abraham

. Archiviata la trattativa e ufficializzato Strahinja Pavlovic come rinforzo per la difesa e per la rosa di Paulo Fonseca, il club rossonero lavora con decisione per provare a chiudere altri 2/3 colpi nel minor tempo possibile. In primis, in quel di Via Aldo Rossi, gli occhi sono puntati sulla ricerca di un secondo centravanti che possa alternarsi, sia come profilo che come caratteristiche, ad Alvaro Morata.L’idea sarebbe quella di chiedere l’ex Chelsea in prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato a determinati obiettivi. Ma l’opzione Abraham non era stata l’unica sondata dalla dirigenza rossonera, che aveva messo nel mirino anche

, ma tra la volontà del tecnico giallonero Sahin di tenerlo in rosa, la richiesta economica che non è mai scesa sotto i 15 milioni di euro e l’inserimento del West Ham – che ha offerto 25 milioni di euro e deve trovare un accordo con il giocatore, a cui è stato proposto un contratto sino al 2027, con un’opzione per rinnovare anche per una stagione successiva -,

Da parte sua,E dalla Germania, circa le sue volontà, arriva un aggiornamento in tal senso:, infatti, come riporta Sky Sports DE(tra cui Julian Nagelsmann, Sandro Wagner e Benjamin Glück). I tre uomini della federazione teutonica hanno chiarito le idee del classe '93, ribadendo come il trasferimento al West Ham sia la soluzione migliore, sottolineando come giocare regolarmente in Premier League – visto e considerando come al Dortmund sarebbe chiuso dal neo arrivo Serhou Guirassy - avrebbe aumentato le sue possibilità di essere uno degli attaccanti della Germania ai prossimi Mondiali del 2026.