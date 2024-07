Milan, Moncada attiva la pista Abraham: tra formula e concorrenza, la situazione

Il Milan ha messo le marce alte sul mercato e non ha intenzione di decelerare. Chiuso l’affare Pavlovic, il club rossonero lavora alacremente per cercare di chiudere altri 2/3 colpi nel minor tempo possibile. La novità più importante è quella relativa a Abraham: nelle ultime ore Moncada ha riattivato la pista che porta all’attaccante in uscita dalla Roma.



SOLUZIONE PREFERITA- Tammy e Paulo, la nuova coppia rossonera. Il tecnico portoghese è il principale sponsor del 27enne attaccante inglese in casa Milan. Gli ottimi rapporti tra la dirigenza del Milan e l’agenzia Roof resta un fattore da tenere in grande considerazione. L’idea di aggiungere una soluzione tattica diversa e alternativa a Morata prende sempre più piede: Tammy è il preferito e ha già aperto da tempo al trasferimento.

La Roma sta per chiudere un grande colpo per l’attacco di De Rossi:Il Milan guarda interessato sperando di poter strappare le migliori condizioni possibili.. Su Abraham c’è anche l’interesse dell’Everton.