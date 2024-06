Futbol Emotion protagonista a Operazione Nostalgia: tante iniziative con ex calciatori e tifosi protagonisti

tra i protagonisti assoluti del raduno dia Salerno. Il brand , leader nella distribuzione di abbigliamento di calcio, dagli scarpini e le maglie ai guanti e i kit, ha regalato momenti indimenticabili ai tifosi di calcio accorsi allo Stadio Arechi per la prima delle due tappe della decima edizioni all’evento.Nella fanzone, Futbol Emotion ha intrattenuto le decine di migliaia di appassionati giunti all’Arechi con attività che hanno coinvolti ex calciatori e i tifosi, grandi e piccini, presenti a Salerno., che hanno raggiunto gli appassionati proprio allo stand di Futbol Emotion per scattare foto e selfie, firmare autografi e registrare contenuti esclusivi.

Durante l’evento, i calciatori protagonisti della sfida (poi terminata 7-7) hanno calciato sugli spalti i palloni firmati Futbol Emotion, divenuti immediatamente oggetti da collezione per coloro che sono riusciti ad accaparrarseli.Tra i momenti indimenticabili, soprattutto per i due fortunati che si sono aggiudicati il concorso, la serie di calci di rigore prima del fischio d’inizio della sfida di Operazione Nostalgia, dove i due tifosi hanno potuto sfidare

L’iniziativa si è rivelata un successo totale per Futbol Emotion, che consolida la sua posizione nel mercato italiano e si conferma un brand di spicco nel panorama dell’abbigliamento legato al calcio.