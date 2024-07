Gabbia: "Morata un campione, Ibra è sempre con noi. Seconda stella? Siamo ambiziosi, il derby conta come le altre"

Getty Images

Da quando è rientrato a Milano lo scorso gennaiosi è ritagliato un ruolo importante nel suo Milan e oggi, parlando alla Gazzetta dello Sport il difensore italiano ha raccontato il progetto del nuovo Milan targato Fonseca."Eravamo reduci da giorni di lavoro intenso e le gambe erano pesanti, ma è stata importante per mettere in campo le idee del mister. Abbiamo grandi margini di crescita""Impressioni molto positive. Le sedute sono intense e richiedono un grande sforzo. Diamo tutto per adattarci al nuovo metodo di lavoro. Fonseca ha in mente un calcio propositivo. Bisogna sfruttare questo inizio di stagione per assimilare i nuovi concetti".

"Da quando fa il dirigente è sempre vicino alla squadra. Per noi è uno stimolo in più"."Alvaro è un campione d’Europa e ha vinto tanto in carriera. Adesso abbiamo in squadra un attaccante straordinario che ci aiuterà parecchio"."Seconda stella? Ora penso a partire bene e a lavorare con la massima concentrazione. Poi, è chiaro, il Milan è un club importante, ambizioso, prestigioso e unico"."I favoriti mi interessano poco. L’Inter è una grande squadra, inutile girarci intorno. Non ho cerchiato sul calendario il derby della quinta giornata. Io penso al prossimo allenamento e poi al match d’esordio con il Torino. Le gare con l’Inter vanno affrontate al massimo, ma bisogna far bene anche nelle altre"..

"Il campionato sarà molto competitivo perché ci sono tante avversarie forti, ma non ha senso pensare a quello che stanno facendo altre. Vorrebbe dire solo disperdere energie mentali".