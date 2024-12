Gabbiani fra Lautaro e Shaqiri: la macchina da gol della Cremonese ha già punito tutte le big

Il campionato Primavera 1 ha unrispetto a tutta la concorrenza. E no, non veste le maglie pregiate delle big storiche come Inter, Milan o Juventus, ma sta trascinando a suon di gol una neopromossa come laquasi verso un piazzamento playoff. Si tratta di, centravanti atipico la cui storia poteva portarlo lontano dal mondo del pallone.- Nato in un paesino vicino a Piacenza il 19 giugno 2006, Giacomo inizia ad avvicinarsi presto al mondo dello sport, ma. Illo plasmerà soprattutto dal punto del confronto fisico, ma il richiamo del calcio praticato dai suoi amici lo porta presto a cimentarsi con il calcio e con ottimi risultati.

perchè Gabbiani a suon di gol ha sempre trascinato le squadre con cui ha giocato. Prima la squadra del suo paese, poi pro-Piacenza e Piacenza, ma nel 2020 in pieno covid, riparte da Cremona e dalla Cremonese di cui diventa cannoniere in Under 17, e l'anno scorso Primavera 2 centrando la promozione in Primavera 1.(fra campionato e coppa), di fatto 7 in più del secondo in classifica cannonieri.Il rugby come detto, si è rivelato incredibilmente utile in questo suo percorso perchè, nonostante la mole di gol segnati, Giacomo non è una prima punta e non ha un fisico da prima punta.Chi si ricorda di, ala mancina svizzera passata anche dall'Inter? Ecco la corporatura, ma anche la tecnica di base, lo ricordano molto. Luima rispetto al centravanti dell'Inter Gabbiani è meno uomo squadra, gioca meno spalle alla porta ed è più tecnico nelle giocate.

Del resto gli highlights di questa stagione lo testimoniano:Le prestazioni di questi due anni gli sono valsi laper il ritiro estivo e anche la chiamata per la sfida di Serie B contro il Catanzaro con la sua 97 che custodisce gelosamente. Quest'annoLa Cremonese sogna con lui e lui, che sicuramente arriverà entro fine stagione. Nel frattempo per frenare le voci di mercato i grigiorossi lo hanno blindato facendogli firmare un