Il Napoli nella giornata di oggi si riunirà a Roma con i propri vertici per ufficializzare da un lato l'esonero di Rudi Garcia e per provare a concludere nel più breve tempo possibile la scelta del suo sostituto così che la sosta sia davvero utile alla squadra e a colui che prenderà il posto del francese per preparare un tour de force che al rientro dalla sosta vedrà gli Azzurri affrontare Atalanta, Inter e Juve in campionato e Real Madrid in Champions. Una scelta che Aurelio De Laurentiis ha maturato in realtà già all'intervallo della sfida poi persa contro l'Empoli con una frase pronunciata in tribuna a dei conoscenti e che faceva già capire l'intenzione di un addio a prescindere dal risultato finale.



ERRARE HUMANUM EST... - Come raccontato dal Corriere dello Sport al dubplice fischio al 45esimo della gara poi persa al Maradona il numero 1 del Napoli salendo le scalinate della tribuna autorità parlando con un conoscente, un amico, ha confermato di aver già preso dentro di sé al decisione finale: "Errare humanum est; perseverare autem diabolicum". Segno che la selta di difendere la decisione estiva, ribadita durante l'ultima sosta con la presenza costante a Castelvolturno dell'ultimo mese, non erà più nella sua testa la strada da seguire. Il ko finale è stata la conferma della svolta e oggi Napoli aspetta il suo nuovo allenatore. Sarà davvero Tudor? L'incontro in programma a Roma dovrà sbrogliare tutti i dubbi.