Seconda sconfitta consecutiva per il Milan. Dopo l’1-0 nel derby, la squadra rossonera perde 2-1 contro il Betis Siviglia. Cosìha commentato il ko a Sky Sport: “Che succede?, oggi sicuramente è stata una partita di sofferenza., la squadra non sta giocando con la mente libera e sta soffrendo tantissimo, non riusciamo a trovare le nostre giocate. In questo momento mi preoccupa la mentalità, la fragilità della squadra. Come si cura? Bisogna capire, in questo momento non siamo nemmeno bravi dove lo siamo stati per tantissimo tempo, non troviamo la fluidità di gioco. Si può guardare avanti e tornare indietro, non lo facciamo. Dobbiamo parlare coi giocatori, vedere che problemi ci sono, possono essere sbagliate anche le mie idee tattiche. Dobbiamo capire qual è la soluzione per migliorare., a livello mentale non stiamo riuscendo a reagire, non siamo padroni del campo. In transizione difensiva abbiamo sempre sofferto, ma creavamo in attacco: oggi neanche quello. Si fanno le cose senza lucidità”.- “La "sana ignoranza” di Cutrone? Sicuramente può darci una mano dalla prossima, non è un problema di Higuain però, ma di tutta alla squadra. Bisogna trovare soluzioni, cerchiamo qualcosa di diverso”.- “Oggi e nel derby, mancano gli inserimenti delle mezzali, siamo piatti, torniamo indietro. Non abbiamo fluidità quando usciamo dal basso, non siamo mai tranquilli e anche in difesa non ci stiamo comportando benissimo, ma non è una questione di Higuain., io devo trovare le soluzioni per far esprimere al meglio al squadra”.- “Io vengo messo in discussione? È giusto, la società è gloriosa, è giusto si facciano chiacchiere su di me. Io quando ho dato la formazione ho detto che la mentalità, la voglia dentro a Milanello mi è piaciuta, ma oggi abbiamo commesso l’errore di fare una prestazione così. A Milanello c’è una buona atmosfera, anche se qui non sembra e la prestazione non lo dimostra”. In conferenza stampa, Gattuso ha aggiunto:, se mi viene data la possibilità penso a come risolvere questa situazione. Il primo responsabile sono io, sono legato ai risultati. Abbiamo perso la nostra identità".- “Difficile andare a casa e dormire dopo una partita così, una prestazione non bellissima, una delle più brutte. Sembravamo quelli di Verona e Benevento dell’anno scorso. Il primo responsabile sono io, non sto mettendo le mani avanti, ma così è. Nella mia testa c’è preoccupazione e amarezza, non posso accettare una prestazione così”.