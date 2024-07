Gazzetta - Milan-Chelsea asse caldo, due obiettivi oltre a Lukaku

Getty Images

Asse caldissimo, incandescente. Il mercato 2024/25 delnon è ancora decollato e dato lo stallo nell'operazione Joshuail club rossonero si sta iniziando con forza a guardare attorno alla ricerca di alternative. Da tempo vi abbiamo raccontato chesi è proposto ai rossoneri per provare a rimanere in Serie A, ma l'eventuale trattativa che parte già in salita potrebbe rappresentare un traino importante su altri obiettivi proprio in casaLukaku non è la priorità del club rossonero per diverse motivazioni. La prima è legata all'ingaggio da 7,5 milioni netti (10 lordi con il decreto crescita che è ancora rinnovabile), cifre troppo alte e che solo Leao guadagna in rosa. La seconda è legata all'età del giocatore con la proprietà guidata da Gerry Cardinale che preferirebbe giocatori giovani e rivendibili in un eventuale futuro. Quindi c'è il discorso del costo del cartellino, con la clausola da 38 milioni e un'idea percorribile per riportarlo a Milano soltanto in prestito. Infine c'è l'annoso discorso del rapporto con Zlatan Ibrahimovic, conflittuale ai limiti di... un murales, fin dai tempi dei derby Inter-Milan.

L'idea, in sostanza, c'è ma non è così calda come lo sono, secondo la Gazzetta dello Sport, i contatti con il Chelsea e che portano però anche ad altri due giocatori. Il primo nome porta al centrocampista, classe 2003 anglo-nigeriano già trattato dal Milan in passato prima che i Blues lo acquistassero per 18 milioni nel 2022 dall'Aston Villa. Il secondo nome porta a, difensore classe 1999 nato in Sierra Leone ma con passaporto inglese cresciuto nelle giovanili del club. Due profili che si sposano benissimo con quanto il Milan sta cercando sul mercato per completare pacchetto arretrato e linea mediana e per cui i costi restano contenuti. Più di Lukaku è su loro due che i rossoneri vogliono provare l'affondo.