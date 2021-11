Ci sarebbe anche il nome di Alfred Duncan nell'elenco dei possibili rinforzi del Genoa in vista del mercato di gennaio.



Il centrocampista della Fiorentina non sembra rientrare nei piani tattici di Vincenzo Italiano che non si opporrebbe ad una sua cessione. Lo scrive questa mattina il Secolo XIX.



L'eventuale sbarco in rossoblù del 28enne ghanese rappresenterebbe per il giocatore un ritorno nel capoluogo ligure, dove ha già vissuto nella stagione 2014-'15, vestendo però la maglia della Sampdoria.