Amato Ciciretti è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Genoa.



Ne è convinto Gianluca Di Marzio che attraverso il proprio sito internet parla di trattativa ben avviata tra il club ligure ed il Napoli per portare in rossoblù il 25enne talento romano.



Secondo l'esperto giornalista le due società avrebbero trovato un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del Grifone e un controriscatto per i partenopei e già entro la fine di questa settimana potrebbe arrivare il via libera ufficiale all'operazione.



Con l'eventuale arrivo a Genova di Ciciretti il modulo tattico di Davide Ballardini in fase offensiva si orienterebbe sempre più verso uno schieramento che preveda due punte centrali e un trequartista alle loro spalle. Ruolo, quest'ultimo, che verrebbe affidato proprio all'ex di Benevento e Parma.