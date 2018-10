Consigli per gli acquisti al Grifone. A farli è uno dei giocatori del passato più amati dal popolo rossoblù: Pato Aguilera.



​Intervistato dal Secolo XIX l'ex attaccante uruguaiano del Genoa, oltre a parlare delle punte attualmente a disposizione di Davide Ballardini, ha anche fatto il nome di un possibile rinforzo per la società ligure. "Se volete un consiglio - ha detto Aguilera - suggerisco un attaccante super: il mio connazionale Diego Rossi, 20 anni, che segna tanti gol nella Mls".



​Punta veloce e mobile, Rossi dallo scorso 1 gennaio è domiciliato al Los Angeles FC. Cresciuto nel Penarol ha debuttato in prima squadra appena maggiorenne, trovando il suo primo gol tra i professionisti già alla seconda presenza. Nel 2017 ha contribuito al successo della sua nazionale Under 20 nel campionato sudamericano di categoria. Da anni è considerato uno dei talenti emergenti del calcio uruguagio. Chissà che, grazie alla dritta di Aguilera, il Genoa non possa mettere a segno l'ennesimo grande colpo di mercato.