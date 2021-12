Il mercato è ormai alle porte e le società raddrizzano le antenne per imbastire le prime operazioni.



Tra queste rientrerebbe anche un possibile scambio lungo l'asse Genoa-Sassuolo. Tra i rinforzi che la dirigenza rossoblù vorrebbe regalare a mister Shevchenko ci sarebbe anche il terzino sinistro del Sassuolo Geōrgios Kyriakopoulos. In cambio del cartellino del nazionale ellenico, il Grifone sarebbe disposto a mettere sul piatto come contropartita tecnica quello di Mohamed Fares.



Lo scrive stamane il Secolo XIX.