Genoa, altri due infortunati: si fermano anche Norton-Cuffy e Ankeye

Getty Images

La gara di questo pomeriggio in casa della Lazio non ha lasciato soltanto una pesante sconfitta in eredità al Genoa.Nel corso della sfida Alberto Gilardino ha dovuto fare i conti ancora una volta con l'infermeria. A bloccarsi questa volta sono statiEntrambi erano entrati in campo nella ripresa, nel tentativo di aiutare il Grifone a rimontare l'1-0 maturato nel primo tempo. La gara della punta nigeriana è però durata appena 25 minuti, mentre quella dell'esterno inglese, pur giungendo fino al triplice fischio, lo ha comunque visto uscire malconcio dal campo.

A spiegare la situazione fisica dei due giocatori ci ha pensato a fine partita lo stesso Gilardino in conferenza stampa: “- ha detto il tecnico - mentre, è stato fuori tre mesi per un problema ai piedi".Nel prossimi giorni le condizioni dei due calciatori verranno valutate dallo staff sanitario rossoblù. Ambedue, tuttavia, sono in dubbio per il prossimo impegno di campionato, previsto per giovedì alle 18:30 al Ferraris contro la Fiorentina.