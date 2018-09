Nuovo record per Piatek. Non solo il primo giocatore della storia del Genoa a segnare in tutte le prime cinque partite di Serie A, Krzysztof Piatek è anche il primo dei top 5 campionati europei ad andare in doppia cifra (10 gol) di marcature stagionali in tutte le competizioni. Con quella di stasera contro il Chievo, sono infatti sei le marcature del polacco in questo campionato, che si vanno ad aggiungere alle quattro realizzate in Coppa Italia.