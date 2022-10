Ancora un'invasione rossoblù. La trasferta che attende domani il Genoa in casa della Ternana, capolista di Serie B, sarà come ormai consuetudine accompagnata da un autentico fiume di tifosi.



Quanto avvenuto nelle precedenti gare esterne del Grifone in questa stagione avverrà infatti anche domani in terra umbra quando a scortare Strootman e compagni ci saranno ancora una volta un migliaio abbondante si sostenitori liguri.



Uno scenario come detto che si ripete costante e uguale a se stesso fin dalla prima gara del campionato in corso e che pare destinato a prorogarsi per l'intera durata del torneo.