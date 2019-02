Attraverso il report dell'allenamento odierno pubblicato sul proprio sito web il Genoa ha comunicato gli ultimi aggiornamenti sugli infortunati.



ECCO IL REPORT - Si ricomincia. Ha avuto inizio la settimana di preparazione in vista del match contro il Frosinone di domenica 3 marzo. La squadra ha cominciato a mettere benzina nel motore attraverso l’attivazione guidata dal professor Vio, cui ha partecipato la rosa al completo. Al termine di una prima fase di sessione focalizzata sulla tattica, il team si è diviso in due gruppi; chi ha giocato al Bentegodi di Verona ha svolto attività aerobica di recupero, i rimanenti hanno effettuato esercitazioni in spazi ridotti. Allenamento differenziato per Favilli, Lapadula e Mazzitelli.