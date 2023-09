Intervistato da Il Secolo XIX, Milan Badelj, centrocampista del Genoa, ha parlato dell'arrivo in rossoblu di Mateo Retegui: "Ci sono grandi aspettative su di lui, giustificate. In area è molto forte ma noi gli siamo grati perché in questo momento si sta dando tanto da fare lontano dall'area, in fase difensiva. Toccherà a noi aiutarlo poi a giocare nelle posizioni in cui riuscirà a stare più vicino alla porta. Come siamo riusciti a fare in quella mezzora a Roma".