Una notte o poco più. Tanto potrebbe durare il sogno dei tifosi del Genoa di accogliere in rossoblù Cesare Casadei.



Il capitano dell'Under 20 azzurra vicecampione del mondo in carica sarebbe ormai ad un passo dall'approdare al Leicester. Nelle ultime ore le Foxes, appena retrocesse in Championship, avrebbe infatti accelerati i tempi con il Chelsea per assicurarsi le prestazioni in prestito dell'ex centrocampista della Primavera dell'Inter. Questo almeno è quanto raccontato diverse testate britanniche.



Malgrado il ragazzo spinga per un ritorno in Italia, e dunque per sposare la proposta arrivatagli dal Grifone, il Chelsea proprietario del suo cartellino preferisce tenerlo sott'occhio in Inghilterra. Da qui la decisione di mandarlo alla corte di Enzo Maresca, neotecnico del Leicester.