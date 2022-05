Non usa certo mezzi termini il tecnico del Genoa Alexander Blessin nell'indicare cosa serva alla sua squadra per vincere domani contro la Juve: “I Coglioni!" ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione al match con i bianconeri.Scendendo più nei dettagli tecnici, l’allenatore tedesco ha aggiunto: “La Juve ha una qualità enorme indipendentemente da chi manda in campo. Dovremo affrontarla avendo rispetto e coraggio ma non paura. Sarà una gara molto difficile. Ma abbiamo visto che anche loro possono andare in difficoltà e noi dovremo lavorare proprio su queste situazioni. Dovremo avere la stessa volontà avuta dal Villareal in Champions. La loro stessa grinta e voglia di far bene”.Blessin ha poi fatto il punto sulla situazione fisica di Stefano Sturaro, uno degli ex della gara: “Sturaro accusa problemi muscolari ormai da diverse settimane, tanto che riuscire a vederlo in campo è per noi sempre una piacevole sorpresa. E’ difficile dire se domani sarà della gara ma attualmente non è al meglio della condizione. Vedremo domani se riuscirà a giocare”.Amiri e Yeboah sono stati i colpi più importanti, anche dal punto di vista economico, del mercato invernale. Si aspettava di più da loro? “Sono due giocatori con grandi potenzialità, due nomi che abbiamo seguito e voluto perché crediamo in loro. Amiri è stato subito male per un paio di settimane, ha perso quattro chili e ha accusato una situazione non facile. Quando un giocatore sta fuori per così tanto poi non è semplice per lui tornare a rendere al massimo. Nelle ultime uscite però ha sempre dato il massimo ed è migliorato tanto. Yeboah anche ha grande talento ma ogni tanto ha bisogno di ricevere qualche calcio in culo per essere stimolato. A gennaio è stato tutto molto veloce per lui che arrivava da un altro calcio e non trovare il gol non l’ha aiutato. Sono però contento che abbiamo fornito a Badelj l’assist contro il Cagliari perché questo genere di giocatori ha bisogno anche di episodi così. Quando l’abbiamo preso sapevamo che era un giovane di talento. Ma la Serie A è molto difficile e spesso richiede tempo per adattarsi. Solo che noi il tempo non lo abbiamo avuto a causa della situazione in cui ci troviamo. Sono comunque convinto che avremo bisogno di entrambi per le prossime tre partite e spero di poter assistere in una loro esplosione”.Come ha reagito Criscito dopo l'errore nel derby? "Ho parlato a lungo con lui dopo la partita. Si è preso una grande responsabilità e non è stato fortunato. MaTutti hanno sbagliato un rigore. Benzema due settimane fa ne ha sbagliati due e ieri ha segnato. Sono convinto che anche Mimmo il prossimo rigore lo segnerà. Ora bisogna rialzarci tutti insieme con Mimmo. Si vince e si perde tutti insieme. E andiamo avanti tutti insieme".