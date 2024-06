Genoa, casting sulla fascia: tre nomi nuovi per Gilardino

NurPhoto via Getty Images

Due ali nuove per il Grifone per provare a volare ancora più in alto.Dopo l'ottimo undicesimo posto con cui ha concluso la stagione del ritorno in Serie A, il Genoa prova a rifarsi il look sulle corsie esterne mettendo nel mirino tre possibili obiettivi per alzare l'asticella delle proprie ambizioni.In attesa di capire che ne sarà dila cui definizione dell'eventuale permanenza in Liguria è da settimane tema di discussione tra la dirigenza rossoblù e quella del Tottenham, gli uomini mercato del Genoa sono attivi anche su altre piste. Quella più calcata porta dalle parti di, 24enne nazionale norvegese di proprietà del Feyenoord ma reduce dalla stagione in prestito al Sassuolo.

Gli altri due nomi presenti nella lista rossoblù sono quelli dell'argentino classe 2000, dell'Estudiantes, e didi due anni più giovane, terzino destro di scuola Juve che ha trascorso l'ultimo anno a Pisa.