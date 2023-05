La festa è (quasi) pronta ma tra i partecipanti potrebbe non esserci uno degli invitati più attesi.



Sabato contro l'Ascoli il Genoa potrebbe ritrovare la Serie A ad un anno esatto dalla retrocessione. Un'eventualità che sta ovviamente gasando i tifosi rossoblù, ormai prossimi ad esaurire ogni posto disponibile all'interno del Ferraris.



Chi però rischia di essere della partita è colui che forse più di tutti desidererebbe esserci: Mimmo Criscito. Il difensore partenopeo, tornato al Grifone in inverno dopo l'amaro divorzio della scorsa estate, ha già da tempo annunciato di voler porre fine alla propria carriera agonistica al termine di questa stagione. Inutile sottolineare come nei sogni del numero 4 rossoblù il suo commiato dal campo debba coincidere con il ritorno della squadra nel massimo campionato.



L'infortunio muscolare rimediato lunedì a Bolzano potrebbe tuttavia costringerlo ad alzare bandiera bianca, rimandando comunque il saluto al popolo genoano alla gara con il Bari del prossimo 19 maggio.