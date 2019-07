Pedro De La Vega, talentuoso fantasista argentino classe 2001, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Genoa.



La conferma arriva dalla viva voce del presidente del suo club di appartenenza, il Lanus: "L’operazione del trasferimento di De la Vega al Genoa è completata al 99% - ha dichiarato Nicolas Risso a Radio Continental - ma non è ancora conclusa. Manca ancora il perfezionamento della trattativa, cioè la stipula dei contratti: se ciò accadrà, sarà il passo decisivo".



Stando ai rumors che rimbalzano dall'Argentina il Genoa dovrebbe sborsare per De La Vega una cifra attorno ai 10 milioni di euro, garantendo al Lanus il 5% della somma derivante dall'eventuale futura rivendita del giocatore. All'operazione guarda con estremo interesse anche l'Inter che in base ad un accordo verbale con il Grifone avrebbe garantita una prelazione sul ragazzo in caso di cessione.