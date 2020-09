Il Genoa è pronto ad affondare un doppio colpo a tinte nerazzurre.



Il club ligure è ormai ad un passo dall'assicurarsi le prestazioni di due pedine in uscita dall'Inter. Si tratta di Andrea Ranocchia e Borja Valero, entrambi pronti a trasferirsi in rossoblù a parametro zero.



Il doppio affare, seppur portato avanti in maniera parallela e con due trattative indipendenti, dovrebbe essere portato a termine già nelle prossime ore, chiudendo di fatto la porta alle altre ipotesi affiorate nelle scorse settimane per la difesa ed il centrocampo del grifone.