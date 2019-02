Il direttore sportivo del chievo, Giancarlo Romairone, in un'intervista al quotidiano l'Arena, ha spiegato i motivi che hanno indotto la società veronese a cedere Ivan Radovanovic al Genoa: "La sua cessione non era prevista - ha spiegato il dirigente clivense - ma abbiamo dovuto tenere conto di interessamenti importanti e del fatto che lui non era insensibile a certe lusinghe. Così ho cercato chi poteva sostituirlo nel ruolo".