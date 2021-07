Un campione d'Europa per la porta del Genoa.Il 34enne sardo, fresco vincitore del titolo continentale con la Nazionale di Roberto Mancini, ha rescisso il contratto che lo legava al Torino ancora per una stagione e ha contestualmente trovatoIl giocatore potrebbe arrivare a Genova già nelle prossime ore, o comunque entro la fine di questa settimana, per espletare le visite mediche e firmare con i rossoblù prima di mettersi a disposizione di mister Ballardini.Già nel 2011, prima di trasferirsi al Paris Saint Germain, il ragazzo all'epoca in uscita dal Palermo fu ad un passo dal Grifone. Una trattativa poi sfumato per via della concorrenza imbattibile dei francesi. Quel cerchio, tuttavia, sta per chiudersi oggi, a dieci anni di distanza da allora.