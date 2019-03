Mattia Zennaro, giovane e promettente centrocampista classe 2000 del Venezia, sarà presto un nuovo giocatore del Genoa.



L'operazione imbastita lo scorso gennaio andrà in porto la prossima estate con i rossoblù che garantiranno alle casse del club lagunare 2,8 milioni di euro. Una cifra importante per un ragazzo così giovane ma che dimostra quanto le parti di Pegli credano nelle sue potenzialità.



In realtà, secondo quanto spiega AlfredoPedullà.Com dietro a tutto ci sarebbe la regia occulta della Juventus. I bianconeri avrebbero infatti stretto una sinergia con il Genoa per mandare il ragazzo a maturare in Liguria prima di portarlo eventualmente a Torino.