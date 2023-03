Divise dalla rivalità calcistica, unite nel nome della solidarietà

In questo fine settimana Genoa e Sampdoria scenderanno in campo nelle rispettive gare di campionato contro Ternana e Juventus sfoggiando una maglietta di sostegno ad una nobile causa: raccogliere fondi per finanziare la ricerca sugli angiosarcomi, una forma di tumore rara e aggressiva.



Domenica entrambe le squadre genovesi porteranno impressa sui colletti delle rispettive maglie da gioco la scritta 'Sofia nel Cuore', in sostegno all’omonima associazione fondata da Sofia Sacchitelli, 23enne universitaria genovese al quinto anno di Medicina in cura per questa malattia.



Le magliette verranno poi messe in vendita all'asta su varie piattaforme online, destinando il ricavando all'associazione in questione.