Genoa: ecco date, orari e collocazione tv delle gare con Juve, Frosinone e Monza

La Lega Serie A ha ufficializzato giorni, orari e trasmissione televisiva dei turni di campionato compresi tra la 28^ e la 30^ giornata. In pratica tutte le gare che si svolgeranno nel mese di marzo e che vedranno il Genoa impegnato sempre in collocazioni differenti.



Si inizia sabato 9 marzo con la sfida interna contro il Monza, partita in programma a Marassi a partire dalle ore 20:45. Si prosegue la domenica successiva (17 marzo) con il lunch match dell'Allianz Stadium, quando il Grifone sarà ospite della Juventus alle 12:30. Il trittico di marzo si chiuderà, dopo la sosta per le nazionali, nel sabato di Pasqua, con l'incrocio al Ferraris contro il Frosinone. Gara il cui fischio d'inizio è previsto per le 15.



Questo il riepilogo delle sfide che attendono la squadra di Alberto Gilardino nel prossimo mese:



- 28ª GIORNATA - Sabato 9 Marzo, h. 20:45 GENOA-MONZA (DAZN/SKY)



- 29ª GIORNATA - Domenica 17 Marzo, h. 12:30 JUVENTUS-GENOA (DAZN/SKY)



- 30ª GIORNATA - Sabato 30 Marzo, h. 15:00 GENOA-FROSINONE (DAZN)