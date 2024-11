Il Genoa si scopre Pinamonti-dipendente: metà dei gol e trequarti dei punti rossoblù hanno la sua firma

Getty Images

Doveva essere la partita di Mario Balotelli. E per certi versi Parma-Genoa lo è anche stata, con l'esordio in rossoblù dell'ex centravanti della Nazionale arrivato nel finale della gara del Tardini e con l'ovazione riservatagli dallo spicchio di tifosi giunta in Emilia dalla Liguria.Eppure a prendersi la scena nella sfida-salvezza di ieri sera non è stato Supermario bensì il suo nuovo collega di repartoIl tap-in vincente con cui l'attaccante trentino ha ribadito in rete una respinta di Suzuki seguita al tiro di Ekhator è valsa una pesantissimo successo al Grifone. Una vittoria che consente ai rossoblù di lasciare l'ultimo posto in classifica, scavalcando in un sol colpo Lecce, Monza e Venezia per agganciare la nutrita truppa di compagini appaiate a quota nove punti.

ormai più di due mesi fa. Anche l'1-0 sul Monza del 24 agosto scorso era infatti arrivato in casa di una concorrente diretta nella corsa-salvezza e grazie a una prodezza di Pinamonti.di campionato. Oltre ai già citati gol dello U-Power Stadium e del Tardini, infatti, Pinamonti era risultato decisivo anche nel 2-2 interno contro il Bologna, griffando la doppietta che era valsa un punto in doppia rimonta al Grifone. La percentuale di incisività del numero 19 rossoblù resta inoltre immutata se nel conteggio si considerano anche le due gare di Coppa Italia disputate in stagione dalla sua squadra. Nelle due partite contro Reggiana e Sampdoria il Genoa ha realizzato due gol, il secondo dei quali, manco a dirlo, firmato proprio da Pinamonti.