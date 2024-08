Getty Images

Genoa, fatta per il nuovo terzino: arriva dall'Arsenal

un' ora fa



Salutato Djed Spence, non riscattato dal Tottenham malgrado un buon semestre disputato in rossoblù, il Genoa è pronto ad accogliere un nuovo terzino destro. E ancora una volta lo farà pescato in Premier League.



La società ligure pare infatti aver raggiunto l'accordo con l'Arsenal per il trasferimento in Italia di Brooke Norton-Cuffy, 20enne inglese di origini dominicane cresciuto nei vivai di Chelsea e Gunners. Nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito tra Lincoln City, Coventry, Rotherham Utd e Millwall.



Il giocatore, da tempo nel giro della nazionale Under 21, arriva a titolo definitivo per una cifra attorno ai 2 milioni di sterline più bonus. E' atteso in città già nelle prossime ore per sottoporsi prima alle visite mediche e poi per firmare il contratto con il Grifone.