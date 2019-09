Si disputerà sabato 14 dicembre, con fischio d'inizio alle 20:45, il derby di andata di campionato tra Genoa e Sampdoria.



Orario e data della stracittadina genovese sono stati stabiliti ieri dalla Lega Serie A assieme a tutti i turni compresi tra la terza e la sedicesima giornata del girone di andata.



Come c'era da aspettarsi saranno ridotte col contagocce le apparizioni che il Grifone farà davanti al proprio pubblico in quello che una volta era il consueto orario della domenica pomeriggio. Soltanto il 3 novembre, contro l'Udinese, il Genoa sarà infatti di scena a Marassi alle 15 domenicali, mentre l'altra apparizione in tale collocazione avverrà il 29 settembre in casa della Lazio.



Le altre gare interne dei rossoblù si svolgeranno prevalentemente di sabato. Contro Milan, Brescia e appunto Sampdoria alle 20.45; col Torino alle 18. La sfida col Bologna andrà invece in scena mercoledì 25 settembre alle 21, nel primo turno infrasettimanale del torneo. Mentre la prossima gara, quella con l'Atalanta, verrà giocata domenica 15 alle 12:30.



Le cose non andranno meglio per le partite in trasferta. Con il Cagliari il prossimo 20 settembre si giocherà di venerdì sera, con la Juventus mercoledì 30 ottobre, con la Spal addirittura lunedì 25 novembre. Gli unici impegni domenicali, oltre a quello già citato con la Lazio, saranno il 20 ottobre alle 18 a Parma e l'otto dicembre all'ora di pranzo a Lecce. A Napoli, infine, il Genoa sarà di scena sabato 9 novembre alle 20.45.